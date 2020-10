“Tener coronavirus no hace a una persona inmune de reinfectarse”

El Laboratorio de Salud Pública del Estado de Nevada confirmó el primer el primer caso de reinfección de coronavirus en EE.UU, se trata de un hombre de 25 años en Nevada sin enfermedades preexistentes que fue infectado con dos clases distintas de coronavirus en menos de 48 días. El primer contagio ocurrió en abril de 2020, después de su recuperación dio dos veces negativo y en junio, después de experimentar síntomas graves de COVID-19, incluyendo fiebre, dolor de cabeza, mareos, tos, náuseas, diarrea, el paciente fue hospitalizado y dio positivo por segunda vez.

Esta reinfección según afirma The Lancet, fue más grave. El paciente requirió soporte de oxígeno. Lo que indica según los expertos, que la exposición previa a COVID-19 puede no traducirse en inmunidad total garantizada, por lo que señalan que todas las personas, ya sean diagnosticadas previamente o no, deben tomar las mismas precauciones para prevenir la infección, “deben seguir tomando precauciones serias, incluyendo el distanciamiento social, el uso de tapabocas y el lavado de manos”, dijo Mark Pandori, PhD, del Laboratorio de Salud Pública del Estado de Nevada y autora principal del estudio.

Este es el primer estudio que se realiza para confirmar casos de reinfección por coronavirus, que en total suman cinco en el mundo.