Conozca a Tom, el oso ruso amante de los drones

Los osos no están acostumbrados a que aparatos voladores como este dron aparezcan de la nada en su hábitat.

Tom no es una excepción y no queda indiferente ante el objeto, que no deja de descender y elevarse.

"El oso Tom es muy ágil a pesar de su increíble peso", se puede leer en la descripción del vídeo de YouTube. Y es que no debe de ser tarea fácil moverse con tanta velocidad y precisión cuando pesas varias toneladas.