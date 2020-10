“No me sentía muy bien al llegar, pero ahora estoy mucho mejor”: Trump

Con la voz un poco afectada, pero de buen semblante el presidente de los Estados aseguró, en un video grabado desde el hospital militar, que llegó a Walter Reed sintiéndose no muy bien, pero que ahora con la atención del equipo médico se siente mucho mejor y que está trabajando para volver del todo y hacer a Estados Unidos grande de nuevo.

"Llegué aquí, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos que hacer a Estados Unidos grande de nuevo".

Lea también: Trump no ha tenido fiebre durante 24 horas: Médicos de la Casa Blanca

Añadió que quiere terminar la campaña como lo han venido haciendo y que cree que regresará pronto. “Esto es algo que le pasa a miles de personas y yo estoy peleando por ellos, no solo por los de Estados Unidos, sino por los de todo el mundo. Vamos a ganarle al coronavirus o como quieran llamarlo”, aseguró.

Señaló que las terapias experimentales que están probando y las que él está recibidiendo son un milagro que viene de Dios. Además, Melania Trump está llevándolo muy bien, “ya que es solo un poquito más joven", añadió Trump, 24 años mayor que su esposa.

Le puede interesar: Trump y la primera dama tienen síntomas leves de Covid-19