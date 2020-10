Patrulleros abusaron de su autoridad injustificadamente: Procuraduría

Este jueves arrancó el juicio disciplinario contra los policías Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz, procesados por el crimen de Javier Ordóñez.

En el arranque los uniformados pidieron aplazar la audiencia porque se presentaron sin abogado, y alegaron que no fueron notificados, sin embargo, el procurador delegado advirtió que no era cierto y calificó la actitud de los policías como un acto dilatorio al proceso disciplinario.

“Esta Procuraduría no debe permitir maniobras dilatorias aduciendo que no se recibió la copia de la providencia mediante la cual fueron citados a audiencia (…) esta Procuraduría tendrá por cierto que fueron notificados hasta tanto se demuestre lo contrario”, dijo el procurador.

Los patrulleros no aceptaron la designación de defensores públicos, a lo cual, la Procuraduría continuó la audiencia bajo el argumento de que, la norma no impide el desarrollo de la audiencia. Horas más tarde, ingresó a la audiencia el abogado Jorge Páramo, como defensor de confianza del patrullero Rodríguez Díaz quien también solicitó aplazar la audiencia porque no conoce del proceso, pero la petición también fue negada.

Dentro de los cargos que leyó el ministerio Público, citó que los uniformados debieron proteger al ciudadano, pero a cambio de ello, el patrullero Lloreda, “al parecer abusó de su autoridad injustificadamente”.

En cuanto al patrullero Rodríguez, la Procuraduría señaló que el uniformado agredió con patadas y puños a Ordóñez, al interior del CAI de Villa Luz en el occidente de Bogotá en la madrugada del 9 de septiembre.