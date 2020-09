Evenepoel se recupera satisfactoriamente y ya hace rodillo

La gran promesa del ciclismo mundial, el belga Remco Evenepoel, que hace seis semanas se lesionó tras una caerse por un puente en Il Lombardía, regresó a los entrenamientos sobre la bicicleta, informó su equipo, el Deceuninck-Quicke Step.

Evenepoel ha dado otro paso más en su recuperación y ya no necesita muletas. Este sábado pudo montar en la bicicleta sobre rodillos.

El pasado 15 de agosto el belga sufrió varias fracturas de los huesos pélvicos y una contusión en el pulmón derecho tras precipitarse por un puente en el Giro de Lombardía.

"El viernes, los escáneres a los que se sometió en el hospital AZ en Herentals mostraron que la recuperación de Remco Evenepoel de su fractura pélvica se está desarrollando en la dirección correcta", señala el equipo.

A partir de ahora, Remco Evenepoel "ya no necesita sus muletas para caminar y puede empezar lentamente a acumular sesiones de entrenamiento en los rodillos, en combinación con una serie de ejercicios de rehabilitación con el fisioterapeuta. Si eso va bien, en breve dará un primer paseo de entrenamiento al aire libre", agrega.

"Me va bien", dijo Remco Evenepoel después de su visita al hospital. "Estoy casi completamente libre de dolor y tengo mucha más movilidad. Puedo dejar las muletas a un lado ahora y estoy feliz de poder empezar a trabajar de una manera más específica".

"Mi proceso de recuperación ha ido bien en las últimas semanas. Al principio me costó mucho pasar de todo a nada en términos de movimiento. Pero después de un periodo de descanso necesario, recientemente me he vuelto más y más móvil", afirma el joven ciclista.

"En las próximas semanas pasaré varias horas en casa del fisioterapeuta haciendo ejercicios de estabilidad y flexibilidad pélvica, que combinaré con el entrenamiento de ciclismo sobre ruedas. Si todo va bien y el clima es bueno, puedo salir a dar un paseo en bicicleta", explica.