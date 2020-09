"Somos trabajadores y no teníamos porqué ser blanco del Ejército"

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Francisco Larrañaga, esposo de Juliana Giraldo, reveló los detalles de la muerte de su esposa, quien fue víctima de un disparo por parte de un militar del Ejército Nacional.

Larrañaga aseguró que sobre las 9 de la mañana se dirigía a Corinto, Cauca, con Juliana y dos amigos cercanos a comprar unos repuestos para una volqueta.

“Como a las 8:30 de la mañana me llamó un amigo y me dijo que le llevará unos repuestos, que ayudara con una volqueta que estaba varada. Yo le dije a mi esposa que fuéramos a otro pueblo a comprar los repuestos porque allá los almacenes venden más cosas. Cuando llegamos al sector de Guatemala vimos que había Ejército, y como se me quedaron los papeles del carro di la vuelta para devolvernos” dijo.

En ese momento Larrañaga asegura que uno de los soldados disparó en varias oportunidades al vehículo, y que cuando volteó a ver su pareja estaba muerta.

“Yo no había avanzado ni 10 metros cuando escuchamos los disparos, yo pare y voltee a ver a mi esposa y tenía un tiro en la cabeza (…) Me duele porque es una violación, un abuso y lo más inexplicable es que sea el mismo Ejército Nacional que salga del monte a dispararle a civiles, nosotros no tenemos antecedentes penales y somos gente trabajadora, no tenemos porque ser blanco del Ejército” manifestó.

Larrañaga agregó que las autoridades se llevaron al soldado y que no saben su paradero actual.

“Al que disparó se lo llevaron de ahí, al hombre lo quitaron de la escena del crimen. Nosotros somos gente trabajadora y no tenemos nada que esconderle al Ejército ni tampoco por qué huirles (...) nadie se imagina el dolor que yo siento, fuimos agredidos a bala, a mí también me dispararon yo podía estar muerto, fueron muchos disparos, como cuatro disparos tiene el carro en las llantas y el parabrisas”, dijo.