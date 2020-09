Caso Javier Ordóñez: A prisión los dos policías implicados en el crimen

A la Cárcel para funcionarios de la Fuerza Pública en Facativá fueron enviados los patrulleros Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz, procesados por el crimen de Javier Ordóñez.

La jueza 29 de control de garantías de Bogotá consideró que son un peligro para la sociedad y argumentó que los policías abusaron de su cargo como agentes del Estado.

"La fuerza es necesaria cuando se requiere, y de manera proporcionada no desbordada, son dos policías encima de un ciudadano que ya estaba reducido, que ya nompodía respirar, que ya no se puede mover, que pide que ya no le hagan nada más...wilder dice que estaba inmovil...lo trataron con el menor respeto de la dignidad humana".

La jueza acogió las peticiones del El fiscal 94 contra las violaciones a derechos humanos, y la Procuraduría, quienes consideran que los uniformados no podían quedar en libertad porque podrían entorpecer la investigación, incluso estaría en riesgo la vida de los testigos.

"Y aquí no solamente están comprometidos estos dos impiutados sino que otra persona estaba uniformada y también se le pidió y nadie ayudó. La Policía Nacional en representación de estos tres señores no protegió a su ciudadano, no sommos todos santos, pero hay unos procedimientos y debe rspetarse la dignidad humana"

A los dos uniformaos les fueron imputados los delitos de Homicidio agravado y tortura agravada.

OTRAS RAZONES DE LA JUEZA PARA ENVIAR A PRISIÓN A LOS POLICÍAS

Señaló la jueza que los uniformados por hacer parte de la Policía y por la capacitación recibida se les exigía un comportamiento diferente al que puede tener un ciudano en caso de agresión.

"Aquí en el delito de tortura lo que se puede inferir de acuerdo a lo dicho por el señor Wilder, y de los mismos guardas de seguridad del conjunto donde vivía la víctima era que querían castigarlo, porque tal vez les dijo que les pusiera el comparendo ¿era ese el comportamiento que debían desarrollar los patrulleros, o era mejor llamar el apoyo para podero reducir sin tener que utilizar el taser y sin tener que recurrrir a darle tantos golpes?

Reclacó que la Policía es una institución para proteger a la ciudadanía.

"Mejor dicho, es obligación del Estado proteger a la ciduadanía y aquí agentes del Estado utilizaron todo su poder, pero no para proteger a la comunidad, ese no es el debido proceso, y no es coger a las personas de cualquier forma o reducirlas con la máxima violencia".