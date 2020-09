Las explicaciones que senadores pidieron a MinDefensa por abuso policial

La Plenaria del Senado discutió los recientes casos de abuso policial que se presentaron durante las manifestaciones ciudadanas que se adelantaron en la ciudada de Bogotá y otras regiones del país en los últimos días. En esa sesión, los congresistas entregaron su visión sobre lo ocurrido y presentaron su postura sobre la actuación de la Fuerza Pública.

En medio de la discusión el senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, lanzó varios interrogantes sobre los procedimientos de la policía durante las manifestaciones y también habló de un acuerdo nacional para reformar la institución.

"¿ Se le salió de manos la policía? ¿ esos grupos no hubo quien los controlara? ¿alguien ordenó disparar contra los ciudadanos? Es entendible que un agente del orden o cualquier ser humano, frente a la inminencia de un ataque y al riesgo de su propia vida se defienda con un arma, pero la mayoría de vídeos que he visto mayoritariamente no muestran eso, porque no es un policía defendiéndose, sino un policía atacando"

Desde el Centro Democrático, la senadora María del Rosario Guerra, aseguró que no se debe estigmatizar a la policía.

" No podemos permitir que se afirme que la doctrina en la policía es de odio. Una institución centenaria como la policía no es de odio, es una institución de respeto a la constitución y a la ley y de servicio ciudadano. Por eso, aquí no podemos dejarnos confundir, que algunos aprovechan cualquier chispa, en este caso una lamentable y reprochable como la muerte de un ciudadano, para generar el odio, para generar el caos..." indicó la senadora del Centro Democrático.

Por su parte el senador se la Alianza Verde, Juan Luis Castro, pidió al ministro defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicaciones sobre los hechos de violencia que ocurrieron durante las protestas.

"¿Quién dio la orden de abrir fuego contra civiles? el saldo es una tragedia absoluta, 13 muertos y 70 heridos por arma de fuego. En un país serio ya habría renuncias, pero no, aquí en Colombia empezamos a normalizar y a tratar de darle explicaciones a algo que realmente no debe tener explicacion ni disculpa", señalo Castro.

Durante la invitación al ministro a la plenaria del Senado, intervinieron todos los partidos políticos y no descartaron la necesidad de adelantar una reforma al código de policía y a la institución.