Petro pide renuncia de MinDefensa y propone reforma a la Policía

El Senador y excandidato presidencial Gustavo Petro se refirió a la muerte del abogado Javier Ordóñez en medio de un caso de abuso policial, y pidió que por este tipo de hechos que, señala, se suman a las recientes masacres que se han presentado en el país, el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, debe renunciar a su cargo.

"Creo que el Ministro de Defensa ante estos hechos, desde esos lideres sociales asesinados, pasando por las masacres, hasta los hechos de hoy, debe renunciar. Es incapaz. Está pensando en una campaña electoral y no como dirigir una Fuerza Pública para salvar la vida de toda la ciudadanía y como reformar esa Fuerza Pública para que no atente contra la vida de la ciudadanía".

El líder de la oposición planteó, además, que el Congreso debe adelantar una reforma a la Policía Nacional y que esa entidad debe pasar al Ministerio del Interior.

"Este Congreso hizo un Código de la Policía que hoy demuestra su salvajismo, su barbarie, que no puede continuar, pero no solamente se trata de reformar el código sino la Policia misma".

Agregó que: " la Policía al pasar al Ministerio del Interior debe quedar supeditada al control ciudadano y no al revés, no es una ciudadanía controlada por por la Policía porque eso no se llama democracia, eso se llama un Estado policiaco".