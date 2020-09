Mauricio Cárdenas, nombrado en panel global de la OMS de respuesta pandemia

La Organización Mundial de la Salud presentó a los integrantes del Panel Independiente de Preparación y Respuesta a la Pandemia que evaluará la gestión que ha hecho el organismo desde que se conoció el virus en China hasta la actualidad.

El panel está presidido por la expresidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf y la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark. Y dentro de sus otros miembros se destacan el ex ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, el ex canciller del Reino Unido, Davi Milliband, y el expresidente mexicano Ernesto Zedillo.

La comisión tendrá su primera reunión el 17 de septiembre y analizará evidencias entregadas por la OMS, por su junta directiva y por expertos, economistas y especialistas en salud pública. Después de esto entregará recomendaciones para apoyar la forma en la que el mundo se puede preparar y responder a futuras pandemias.

Los integrantes fueron elegidos por el director de la OMS, Tedros Adhanom y se escogieron a partir de más de 120 candidatos. Esto basado en su experiencia, liderazgo, lazos con la comunidad más joven y conocimiento del sistema internacional.

Estos integrantes trabajarán a título personal y no van a representar a un gobierno específico. Se espera que sus hallazgos sean presentados en la asamblea de la OMS en mayo de 2021.