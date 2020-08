Metallica presentó su disco S&M2 junto a la Sinfónica de San Francisco

Metallica está de regreso con este importante concierto, documentado por primera vez en video para el mundo entero.

Los conciertos S&M2 de Metallica y La sinfónica de San Francisco del 6 y 8 de septiembre de 2019 fueron históricos en múltiples niveles: sirviendo como la gran inauguración del Chase Center de San Francisco, reuniedo Metallica y La sinfónica por primera vez desde las actuaciones de 1999, con el cual la banda se consolidó como ganadora del Grammy en ese año, y presentó las primeras interpretaciones sinfónicas de canciones escritas y lanzadas desde esos shows originales de S&M 1.

Los 2 espectáculos del año pasado fueron agotados fueron recibidos con entusiasmo por los 40.000 fanáticos que viajaron desde casi 70 países.

Leer más: Viaje al pasado con el concierto de Metallica de 1999 en Bogotá

S&M2, estará disponible en una asombrosa variedad de formatos, que van desde un álbum digital en todos los principales plataformas digitales, hasta versiones de vinilo x 4LP, 2CD, DVD y Blu-ray. Hasta una edición limitada de vinilo de color 4LP + 2CD + Blu-ray Deluxe Box con partituras, selecciones de guitarra, póster y más.

Este es el listado de canciones que usted podrá encontrar:

LADO 1

1 The Ecstasy of Gold (Live)

2 The Call of Ktulu (Live)

3 For Whom the Bell Tolls (Live)

4 The Day That Never Comes (Live)

5 The Memory Remains (Live)

6 Confusion (Live)

7 Moth Into Flame (Live)

8 The Outlaw Torn (Live)

9 No Leaf Clover (Live)

10 Halo on Fire (Live)

LADO 2

1 Intro to Scythian Suite (Live)

2 Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God And The Dance Of The Dark Spirits (Live)

3 Intro to The Iron Foundry (Live)

4 The Iron Foundry, Opus 19 (Live)

5 The Unforgiven III (Live)

6 All Within My Hands (Live)

7 (Anesthesia) – Pulling Teeth (Live)

8 Wherever I May Roam (Live)

9 One (Live)

10 Master of Puppets (Live)

11 Nothing Else Matters (Live)

12 Enter Sandman (Live)