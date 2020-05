Metallica sorprendió con nueva versión de 'Blackened' en plataforma digital

La banda de thrash metal Metallica, se ha convertido en una de las agrupaciones más activas en redes sociales. A través de sus plataformas digitales, comparten todo tipo de material con sus seguidores.

Uno de estos regalos fue "Live in Chile 93`-´17", compilado de sus actuaciones en Chile realizadas desde 1993. Logró ser total éxito, superando en streams en el día del estreno a paises como Alemania, USA, Inglaterra y Australia.

Así pues, Metallica llega con un nuevo lanzamiento. Se trata de la edición en audio de la versión en cuarentena de su clásico "Blackened", parte del disco "...And Justice For All" de 1988) y que desde ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

El 1 de mayo presentaron esta reversión con un video grabado desde sus casas.