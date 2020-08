No estoy atacando la justicia, no estoy atacando a las instituciones: Duque

El presidente Iván Duque respondió las acusaciones hechas por el senador Iván Cepeda, quien en las últimas horas advirtió que tomaría acciones legales por sus declaraciones sobre la reforma a la justicia.

El jefe de estado aseguró que no ha atacado a las instituciones y que no responde "espíritus revanchistas" como se quiere ver.

"Yo no estoy en disputas de carácter personal con nadie, quiero ser claro, por qué no estoy atacando a la justicia o a las instituciones. Lo dije desde mi primer pronunciamiento, soy y seré siempre un respetuoso de las instituciones y me corresponde a mí como presidente de la República", aseguró en diálogo con Radio Nacional.

También dijo que sus opiniones sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, las da en el marco su derecho a la libre expresión.

"He sido claro en lo que dice el artículo 20 de nuestra constitución; dentro de la libertad de expresión estoy haciendo un llamado a una gran reflexión nacional, que en el caso del expresidente Uribe el pueda acudir a todas las herramientas que le brinde la Constitución y la ley" dijo.

Sobre la extradición de Alex Saab, el presidente aseguró que es fundamental para desnudar vínculos de la dictadura de Venezuela con el narcotráfico y que la Fiscalía General de la Nación ya empezó un proceso de extinción de bienes para que se pueda judicializar a 'todos aquellos que se han beneficiado de esa red".