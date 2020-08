A prisión un juez, un fiscal y un abogado por presunta corrupción

La jueza del caso determinó que hay suficiente material probatorio presentado por la Fiscalía que indica que, el juez, el fiscal y el abogado de Bosconia, Cesar, son un peligro para la sociedad y podrían obstruir la investigación que cursa en su contra.

Este fin de semana, Caracol Radio reveló varias interceptaciones de llamadas que reposan en el expediente de la Fiscalía y en las cuales, estas personas se habrían concertado aparentemente para tramitar los procesos judiciales al acomodo de los procesados que pagaban para ello.

La señalada organización criminal, cada vez que tenía un procesado lo convertían en un cliente, y vía telefónica dejaban constancia que "ahí queda para las Gaseosas" y "un quinientón" para referirse al dinero disponible para manipular los procesos.

La defensa del juez y del abogado apeló la decisión, dice que eso es solo un imaginario.

"Pero, oh sorpresa, que esa conversación de antaño, sobre la cual la Fiscalía conoce desde hace rato, no tiene materialidad de la entrega de ese "quinientón", a quién, cómo, por qué, a quién se le dio, y sabe por qué no lo tiene su señoría...precisamente porque ese "quinientón", es solamente en "el intercriminis" imaginario del doctor Ropera", alegó el defensor.

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho, y fraude procesal.