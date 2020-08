Estados Unidos señaló que explosión en Beirut pudo ser una bomba

Luego de sumarse a Canadá e Israel para ofrecer ayuda al Líbano, el presidente Donald Trump señaló que la explosión en Beirut se debió a un ataque con algún tipo de bomba y no a un cargamento de nitrato de amonio como lo aseguraron las autoridades locales.

"Parece un ataque espantoso. Me he reunido con algunos de nuestros grandes generales y ellos parecen sentir que lo fue (un ataque). Esto no fue un suceso tipo una explosión industrial. Esto parece que fue, según ellos (los generales), lo sabrán mejor que yo, pero parece que piensan que fue un ataque, fue algún tipo de bomba", resaltó Trump.

Tras la explosión que mantiene colapsados los hospitales de la capital libanesa por los miles de heridos, el primer ministro libanés, Hasan Diab, prometió que los responsables de la explosión van "a pagar el precio" y agregó que "esta catástrofe no pasará sin responsabilidades".