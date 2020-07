Por usar marcadores borrables para pruebas COVID no se conoce de quién son

En las últimas horas se conoció a través de redes sociales un video en el que el superintendente de Salud, Fabio Aristizabal, daba a cononcer algunas de las causas por las cuales actualmente hay demoras con los resultados de las pruebas de COVID-19 en el país.

"El país llegó a una capacidad instalada que copó los laboratorios [... ]Yo no culparía a las EPS por la demora en la toma de pruebas. Pero, no solamente porque la EPS no las autorizaran, sino porque a las IPS en algunas regiones del país se les dificultaba la toma; Segundo, algunas pruebas mal diligenciadas, utilizaban marcadores que se borraban", explicó Aristizabal.

Esto inmediatamente generó grandes preguntas sobre los procesos. Pues, una vez realizadas las pruebas, en el transporte se perdían los nombres o números de identificación. Entonces, cuando se procesaban las pruebas para los resultados no se sabía a quién entregarlos.

En esa misma línea, la Superintendencia de salud manifestó que, este no es el único problema que se presenta con la toma y manipulación de muestras. Como consecuencia de cierres aéreos, también se dan retrasos en el transporte. Incluso, algunas no llegan a las ciudades que estaban destinadas.