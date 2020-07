Petro dice que no sabía de donación a su campaña presidencial de 2018

Tras conocer que el Consejo Nacional Electoral formuló cargos en su contra y le abrió investigación administrativa por supuestas irregularidades de la campaña presidencial del año 2018, en donde se habla del aporte de funcionarios públicos a esta, el senador Gustavo Petro aseguró que se trata de una persecución y que no conocía de dicho aporte.





Aseguró que el magistrado que realizó la investigación no encontró aportes de una empresa Colombo- Venezolana a su campaña, que era lo que pedía la denuncia se investigara. Señalo que posterior a eso, el funcionario "se dedica a hacer una investigación diferente..."

"Y encuentra que una profesora o dos, han donado a la campaña, una 95.000 y la otra 150.000, y con eso abren el proceso contra mí y trasladan a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia, y abren el proceso contra la profesora, maestra pública, por haber donado esos 95.000 pesos, yo ni siquiera sabía de esa donación, pero nos muestra ante que estamos y estamos es ante una verdadera persecución política...", indicó Petro.

El senador Gustavo Petro aseguró que mientras se le abre investigación a él y a una profesora, contra el presidente Iván Duque no se hace pese al escándalo de la Ñeñepolítica.

"Mientras si abren una investigación contra una profesora, por donar 95.000 pesos, no ha hacen cuando el narcotráfico ha llenado otras campañas. A mí me parece que estamos ante el absurdo. He pedido que se haga esta denuncia a nivel internacional" agregó.

Además señaló que averiguará de que partido es el magistrado que abrió la investigación. "Encararé esto como lo que es, un debate político en el Congreso de la República con el partido del cual el magistrado es proveniente", manifestó Petro.