Consejo de Estado admite demanda contra elección del Fiscal Barbosa

El Consejo de Estado admitió, para su estudio, la demanda que busca la nulidad de un aparte del acto de elección del fiscal general Francisco Barbosa.

El alto tribunal había regresado el texto porque no estaba bien sustentado y no adjuntaba pruebas en la demanda y dio un plazo para corregir. Ahora señala que cumple con los requisitos legales y que dará trámite a la petición de declarar nula la elección del fiscal y su permanencia en el cargo por cuatro años, contados desde su posesión.

Los demandantes señalan que el acto que designó a de Barbosa debe caerse porque debía ser elegido para completar en periodo de Néstor Humberto Martínez y no por un tiempo individual.

En el expediente no se adjuntó el acto confirmatorio de elección ni las constancias de comunicación "cuyas fechas de expedición constituyen el punto de partida para contabilizar los 30 días de plazo legal previsto para demandar este tipo de actos", pero el Consejo de Estado dijo que no adjuntar esos documentos no es negligente ni descuidado.

Frente a los demás requisitos, luego de que la demanda fuera subsanada, el alto tribunal dijo que cumple con las exigencias legales.