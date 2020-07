DJ con coronavirus denuncia que sus vecinos no dejan que le lleven comida

La DJ Marcela Reyes publicó la semana pasada en sus redes sociales que dio positivo para coronavirus. Desde entonces, se encuentra aislada en su casa junto a su hijo.

Mientras se cuida, Marcela denunció a través de un video de Instagram el trato que ha recibido por parte de sus vecinos desde que se enteraron de que tiene el virus.

"Estoy súper inconforme con el trato que me han dado. Sé que hay personas infectadas antes que yo y no les activaron protocolo de bioseguridad (...) El día de ayer mi mamá me envió unos alimentos y casi no los dejan entrar. ¿Esta es mi casa o es una cárcel?", escribió en una historia de Instagram.

En medio de su recuperación, Marcela contó que su mamá le está mandando alimentos.

"Si no los dejan entrar, ¿cómo se supone que voy a comer?", preguntó la DJ.

"La comida se está acabando, los utensilios y las medicinas también", agregó.

Además, comentó que siente que la están tratando como un "bichito raro" y que tampoco dejaron ingresar a una "nana" que le iba a ayudar con el cuidado de su hijo.

"No sé que voy a hacer. También llevo con la basura cinco días y no me la dejaron sacar. Me he sentido súper rechazada. Hablo con la administración del edificio por Whatsapp y me piden enviar correos y no me dan respuesta de nada", afirmó Marcela.

En medio de la situación, la DJ también fue criticada por estar pasando el aislamiento junto a su hijo.