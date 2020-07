Exnovio de Jessica Cediel: "6 meses después y aún no ha devuelto el anillo"

Jessica Cediel y el estadounidense Mack Roesch se habían comprometido en enero de 2020, pero al mes la colombiana borró las fotos que había publicado con su pareja en Instagram.

Luego, Jessica confirmó que ya no estaba junto a Mack y se supo que surgieron varios problemas en torno al anillo de compromiso. Incluso, llegaron a discutir públicamente por el anillo, pues supuestamente la presentadora no quería devolverlo. Sin embargo, ella aseguró que lo regresaría, pero no lo ha podido hacer debido a la emergencia por COVID-19.

Ahora, Mack usó sus redes sociales para enviarle un mensaje a la colombiana: "Por Dios, son 6 meses después y aún no ha devuelto el anillo... Puedes tenerlo.

Ha habido meses de oportunidades para regresar y he intentado recoger en persona y también resolver (sic)", escribió el estadounidense en Instagram.

Además, le dijo a sus seguidores que comenten en la última foto de Jessica que: "Mack dijo que puedes tener el anillo".

Con esto, Mack dejó claro que está decidido a dejar el pasado atrás y sanar su corazón.

"Dios está realizando una cirugía en mi corazón y alma, es hora de dejarlo ir", concluyó el exparticipante de Exatlón, programa en donde conoció a Jessica.