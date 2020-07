La convivencia entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno no es color de rosa

En un video que ellos mismos subieron a sus redes, la influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno contaron, de forma jocosa, qué es lo que no les gusta el uno del otro desde que viven juntos.

Primero, Luisa Fernanda W dijo que le molesta el desorden del cantante, pues es ella la que debe recoger todas las cosas, incluso cuando están de viaje.

Por su parte, Pipe Bueno dijo que, por el embarazo de Luisa Fernanda W, ella no volvió a cocinar. "A mí no me gusta, y lo digo porque somos un equipo. Al principio de la cuarentena los dos cocinábamos, pero por el tema de los olores y los sabores, dice que ya no le gusta cocinar”, comentó el cantante y aclaró que es algo que entiende perfectamente.

Ante esto, la influenciadora dijo que esto se debe a sus cambios hormonales, pues entrar a la cocina le provoca vómitos.

Luego, se despachó nuevamente contra su pareja y el que no la tenga en cuenta a la hora de escoger las películas o series que ven.

“Cuando hacemos plan ‘arrunchis’ y de películas, me molesta que las películas y las series son escogidas por él. Desde que estoy con Pipe, nunca he elegido una serie. En el cine yo tampoco elijo las películas”, explicó.

A esto, el cantante respondió que hace esto porque no le agrada el tipo de contenido que ella quiere ver, el cual describió como "cosas rosadas... Barbie, Nemo y, fuera de eso, se las repite” y afirmó que Luisa Fernanda W es muy despistada.

“Lo que más me enoja a mí es que yo le digo en la mañana "Luisa, dile al camarógrafo que venga" y ella me dice "ya le dije" y nos da la noche y nunca llegó", señaló Pipe Bueno.

Sus seguidores les dejaron comentarios en los que los felicitan por "la bonita relación que tienen" y que esas diferencias son las que hacen que las relaciones sean interesantes.