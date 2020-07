Carolina Gaitán "abraza" la bachata para pasar la angustia del coronavirus

Para la cantante y actriz colombiana Carolina Gaitán la bachata fue la mejor respuesta a su despedida del personaje de Catalina en "Sin senos sí hay paraíso" y a la angustia de la pandemia.



"Yo soy firme creyente de que la música cura y ante todo lo que estamos pasando decidí que era la hora de volver a sacar una canción y qué mejor que una bachata", dijo Gaitán en una entrevista con Efe al hablar de su canción "Cerquita del mar".



El tema, que escribió en una tarde con el compositor y productor Pablo Benito, representa su medicina contra la preocupación con "todo lo que está pasando en este momento tan pesado".



"Unos minutos de escape a la playa, que es el mejor lugar del mundo para aliviar las penas", indicó.

"Es la primera vez que trabajo tan rápido y creo que fue como sacar mi refugio interno y dárselo al público por para cuando lo necesiten. Cada vez que alguien me ha dicho que la canción los ha ayudado me hace mucho bien", agregó la artista que lleva desde marzo refugiada en el apartamento que comparte con su esposo, Nicolás Moreno, en la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.).



Ha sido justamente este el mensaje que ha recibido en la mayoría de los comentarios en las redes sociales en referencia a la canción y al video que la acompaña.



Gaitán se siente "agradecida" de la recepción que ha tenido "Cerquita del mar", pues "la canción nació orgánicamente así, como es, una bachata".



Esta es, precisamente, la primera vez que La Gaita, como la conocen sus fans, experimenta con este ritmo dominicano, que está dominado por intérpretes masculinos.



"Eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de dejarla así como bachata, el que no haya casi mujeres en ese género. Me pareció que era la hora de que pusiéramos nuestra bandera ahí", expresó.