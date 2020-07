Así vive en Argentina una familia colombiana que pide ayuda para regresar

La llegada del Covid-19 interrumpió los planes que Sandra Giraldo y su familia tenían, desde que viajaron en junio del año pasado, para instalarse en Argentina. Ahora, sin empleo ni ningún sustento, dicen temer por sus estados de salud, dadas las condiciones en las que se encuentran.





"Estamos en una situación bastante complicada. Nos quedamos sin trabajo desde marzo y estamos realmente mal. No tenemos cómo alimentarnos; el alquiler lo tenemos super atrasado, al igual que los recibos. El monoambiente (apartamento) donde estamos viviendo está lleno de humedad; las paredes y el techo están negros porque se ha generado un hongo de la misma humedad. Tememos por nuestra salud y la de nuestro niño, más ahora con este virus y el frío del invierno", explicó la mujer.

Por ello, la colombiana aseguró que "queremos regresar a Colombia, pero no hemos podido. Hemos escrito al consulado, a Cancillería, nos registramos en todas partes, pero la verdad no nos dan ninguna solución positiva porque dicen que, como residimos en Argentina, no somos prioridad. No sabemos qué hacer. Acá tampoco hemos recibido alivios del Gobierno argentino, porque nos exigen más de dos años acá, para acceder a esas ayudas".

Y según comentó, por la situación económica, actualmente están viviendo de donaciones hechas por vecinos y por el colegio de su hijo. "Gracias a Dios hay personas de buen corazón que nos han ayudado con la alimentación; nos han dado 'mercaditos' que nos ayudan a sostenernos en estos momentos, que no tenemos ningún ingreso".

De otra parte, Giraldo reconoció que "hace poco nos informaron que podríamos regresar en el vuelo del 11 de julio, pero nos cobran $51.000 pesos argentinos (aprox $2'600.000) por cada uno. Y pues, si no hay para comer, mucho menos para pagar un vuelo tan costoso. Es imposible tomar ese o cualquier otro vuelo si cobran así".

Por todo ello, la connacional hizo un llamado al Gobierno "para que se acuerden de nosotros, los que no tenemos cómo pagar un vuelo de los que están ofreciendo, por las circunstancias que estamos pasando. Pedimos que nos ayuden con un vuelo totalmente humanitario, porque sinceramente estamos muy mal".