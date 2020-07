Tatuaje de Jessi Uribe con mala ortografía genera burlas en redes

Los seguidores del cantante de música popular Jessi Uribe no pasaron por alto que el artista se hizo un nuevo tatuaje, cuando subió una foto en la que aparece haciendo ejercicio sin llevar puesta una camiseta.

Pero, más allá de comentar sobre su diseño o su mensaje, los fanáticos notaron un particular detalle en el tatuaje que está en inglés.

'When Life Begins Love Never End', mensaje que se tatuó Uribe, tiene un error de ortografía, que tal vez que ni el propio cantante había notado.

A la palabra End le falta una S y asi se lo hicieron saber los seguidores al cantante, mediante comentarios en la publicación de Instagram.

"Qué mal inglés", le dijo uno de los usuarios. Ante esto, el cantante no se quedó callado y le contestó con una explicación que no convenció a quienes han estudiado el idioma: "Where life begins & love never end, Donde la vida comienza y el amor nunca termina (sic)".

Pero el tema no quedó ahí. A otra seguidora que le señaló que le faltaba la letra s, Uribe le dijo que el tatuaje sí la tenía, pero que "es el diseño que se hizo así. Al final está la s acostada".