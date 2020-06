"La llamo y no me contesta": Yina Calderón sobre beso a Manuela Gómez

En una Instagram Live junto a El Rey de las Extensiones, Yina Calderón habló sobre el beso que, en medio de una fiesta transmitida en vivo a sus seguidores, le dio a Manuela Gómez, con quien sostiene una rivalidad de hace varios años.

Hace unos días, se conoció, por medio de redes sociales, una serie de videos tomados a altas horas de la madrugada donde las dos influenciadoras se robaron el espectáculo al protagonizar un polémico beso, y seguidamente caer en una piscina.

En el video filtrado en las diferentes redes sociales, Calderón le confesó el amor a su excompañera de reality; el video amaneció siendo uno de los principales temas de conversación de los internautas.

"La gente me está preguntando qué paso con el beso con Manuela. Si usted supiera la historia... Ella se fue brava, yo estoy que la llamo y no me contesta. Yo no sé que me pasó", manifestó Calderón.

Según la influenciadora, desde ese momento, Gómez no le volvió a hablar y se encuentra ofendida con lo ocurrido.