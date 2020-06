Critican a Alejandro Riaño por publicación que hizo en el Día del Orgullo

"Nadie nunca en el mundo debería tener miedo de caminar por la calle de la mano de la persona que ama". Este es el mensaje que Alejandro Riaño publicó en su cuenta de Instagram para celebrar el Día del Orgullo LGBTI y que generó la molestia de muchos de sus seguidores.

Mientras que unos celebraron la publicación del comediante, otros dejaron comentarios homofóbicos como "Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Evo".





Riaño, que suele tomarse las críticas con humor, decidió responderles a los internautas que lo criticaron.

"Háganse un favor, no me sigan. No busco seguidores, no me interesa la fama (...) Es mi forma de pensar, me encanta, respeto la manera de pensar de cada persona. Cuando hay insultos y odio, no vale la pena", manifestó Riaño.

Y agregó que "la gente debe ser libre de amar y debe primar el amor, de todas las maneras. Ahí sí como la reina: hombre con hombre y mujer con mujer".