Procuraduría pide revocar medida de aseguramiento contra Aníbal Gaviria

La Procuraduría pidió revocar la medida de aseguramiento contra el suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

La solicitud se hizo a través de una carta enviada al magistrado Ariel Augusto Torres de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en la que el Ministerio Público señala que no se demostró la necesidad de la imposición de esa medida de aseguramiento emitida por la Fiscalíael 5 de junio.

"La Fiscalía General de la Nación no satisfizo con el rigor requerido dichas exigencias como quiera que no señaló las razones por las cuales considera que el sindicado no comparecerá al proceso, o por qué podría comprometer la conservación de la prueba; igual tampoco adujo las razones a partir de las cuales llegó a concluir que el procesado podría constituir o representar un peligro para la comunidad, y en especial para las "víctimas"", señala el ente de control.

La Procuraduría señala que la medida debe garantizar que "no se sacrifique de manera excesiva el derecho a la libertad del procesado" y que se debe aplicar de manera "excepcional", lo que no habría sido tenido en cuenta por el ente acusador.

"Las medidas de aseguramiento y en especial la detención preventiva, deben ser asumidas por los funcionarios judiciales en sentido lato, como figuras que solamente proceden en circunstancias particulares y extraordinarias. En otras palabras, en nuestro ordenamiento jurídico la regla general debe ser mantener en total libertad a los procesados por la presunta comisión de una conducta punible mientras esperan el desarrollo y los resultados de un juicio", señaló el Ministerio Público.