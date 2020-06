“Es que es una vergüenza, hacer cuarentenas de qué”: Fiscal General

El fiscal general, Francisco Barbosa, se opone a que haya más cuarentenas en el país. Dijo que la ciudadanía debe salir a trabajar bajo los cuidados estrictos de bioseguridad para evitar el aumento de la delincuencia y una quiebra económica de la nación.

En el marco del Foro por el primer aniversario Ley de regiones, realizado por la Federación Nacional de Departamentos, el jefe del ente acusador, criticó la petición de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

"Es que es una vergüenza, hacer cuarentenas de qué, aquí lo que hay que hacer es que la gente se proteja y trabaje, eso es lo que hay que hacer, como lo están haciendo en otros países, pero lo que no puede ser es que van a acabar el país, el país no puede entrar en estas dinámicas exóticas, además de epidemiólogos de twitter y todo el mundo es epidemiólogo en Colombia y estamos en una situación en la cual el país va a terminar perdiendo lo que había ganado durante 50 años por cuenta de las improvisaciones" recalcó el Fiscal.

El Fiscal Francisco Barbosa y el Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, le salieron al paso a las críticas por pasar el fin de semana en San Andrés Islas. los jefes de los entes de control, reiteraron que no van a dejar de visitar la regiones.

"Nadie va a limitar la agenda del fiscal general, acaso San Andrés no es parte de Colombia. Hay una cantidad de personas que están atentando es contra la presencia de las autoridades en el territorio. Allá no hay Policía Judicial, tenemos casos de corrupción dentro de la Isla muy graves, procesos con máquinas de desalinización que no están sirviendo, problemas en Providencia con la construcción de vías y andenes que no están funcionando, un multiparque de 12.000 millones de pesos que no sabemos donde están, tenemos problemas con COVID-19. Eso se articuló con nuestra presencia y esta semana habrá decisiones con San Andrés".

El contralor, señaló que el país no está detrás de los escritorios y fue enfático en señalar que el país necesita conocer las problemáticas que consumen a las regiones.

"Es que el país es la provincia, ¿que esperan? que detrás del escritorio en Bogotá nos quedemos sin conocer las problemáticas que tiene que conocer la Contraloría. El tema en San Andrés es delicado, el 31 de julio se quedan sin contrato con el Hospital y entonces, ¿cómo van a atender a la gente en la pandemia? y si no vamos nosotros entonces quién va a ir?"