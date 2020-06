‘Patrón’ Bermúdez, duramente criticado en Boca tras respuesta a Tévez

Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, uno de los ídolos en la historia de Boca Juniors, y quien hoy hace es el líder del consejo de fútbol en el equipo, volvio a echarle ‘leña al fuego’ a una disputa que viene de tiempo atrás con otro referente del conjunto ‘Xeneize’: Carlos Tévez.

Bermúdez había confesado cuando asumió su cargo en el Consejo (diciembre de 2019) que veía a Tévez como un "exjugador". Al final del campeonato, Boca terminó llevándose la Superliga con el ‘Apache’ siendo una de las grandes figuras, incluso recordando que este marcó el gol de la consagración ante Gimnasia.

Recientemente, Tévez, ante las negociaciones para renovar su contrato con Boca, respondió en Radio La Red que "no voy a permitir que me faltan el respeto. Tenemos que sentarnos a hablar y que me digan lo que tengan para decirme".

Ante ello, el exdefensor colombiano recriminó en Twitter una nota en Expediente Político en la que el atacante argentino aseguró que le gustaría ser presidente de Boca con el apoyo de Daniel Angelici, quien estuvo en el cargo entre 2011 y 2019. Precisamente, este salió del dicho puesto para ser reemplazado por Jorge Amor, que tiene en su bancada a Bermúdez.

"Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre dónde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer", fueron las palabras del ‘Patrón’ en Twitter que desataron el enojo de la hinchada, que argumentó que esos mensajes "no aportan nada" a la tensión que vive el equipo.