Médicos hacen llamado sobre la prevención del cáncer de próstata

El 11 de junio es la celebración del día mundial del cáncer de próstata, segundo cáncer más mortal en hombres y el cuarto en la población general según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por esa razón los médicos invitan a realizarse los exámenes de rutina y consultas con los especialistas, pues la detección temprana es crucial para sobrevivir.

Según el doctor Juan Camilo Ospina, Jefe de Urología de la Clínica del Country y Clínica La Colina, "los hombres en Colombia no se realizan el tamizaje a tiempo y este es un cáncer que no presenta síntomas y no se siente, por lo que su detección tardía es la mayor causante de la muerte del paciente". El objetivo es que los hombres vayan al urólogo, a pesar de las circunstancias, para que se les realice el tacto rectal junto a la prueba sanguínea llamada Antígeno Prostático Específico.

Finalmente, según el Observatorio Nacional de Cáncer de Colombia, el 30% de las muertes por cáncer se deben a factores de riesgo comportamentales y alimentarios, los cuales son prevenibles. Los especialistas recomiendan tener una dieta sana, implementar el consumo de frutas y verduras, mantener estilos de vida saludable evitando alcohol y cigarrillo y hacer 150 minutos de actividad física a la semana.