2.000 días de lucha contra el Clan del Golfo: ¿Guerra fallida?

Durante de estos cerca de 2.000 días de lucha contra la considerada la principal organización narcotraficante del país, se han logrado 3.493 capturas, 2.690 a integrantes del Clan del Golfo y 803 otras personas entre civiles y uniformados. Se han desarrollado 1.254 operaciones, 1.249 diligencias de allanamiento y han muerto en operaciones 130 integrantes neutralizados.

Han sido ocupados 2.181 bienes cercanos al billón de pesos, 1.340 vehículos inmovilizados, 1.235 motocicletas y 105 vehículos, 1.108 armas de fuego incautadas, 145.899 cartuchos para armas de fuego incautados, 465 granadas incautadas, 310 radios de comunicación incautados, entre otros.

Durante los 1.940 días de guerra contra el Clan del Golfo han muerto en acciones de la fuerza pública 21 cabecillas principales entre los que se encuentra Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán; Aristides Manuel Meza, alias El Indio; Jairo de Jesús Durango alias Guagua; Luis Orlando Padierna, alias Inglaterra; ente otros.

Aseguraron las autoridades que el intercambio de información estratégica a través de mecanismo establecido por la Fuerza Pública como lo es el Análisis de Capacidades Críticas de la Amenaza, actualmente el Grupo Armado Organizado (GAO) "Clan del Golfo" cuenta con 3.638 integrantes disgregados así:

1.629 integrantes del Componente Armado.

2.009 integrantes del Componente Criminal Focalizado – CCF (redes de apoyo).

Su área de influencia es principalmente, dicen las autoridades los departamentos de Córdoba, Chocó y Antioquia.

En donde sostienen constante confrontación con los reductos de la extinta guerrilla de las Farc Grupo Armado Organizado Residual, (GAOR 18), GAOr 36, el GAO Caparros (sur de Córdoba y Bajo Cauca Antioqueño) y Grupo de Delincuencia Organizada, GDCO, Los Pachenca en Magdalena.

"Sus alianzas se basan principalmente con organizaciones narcotraficantes internacionales de Centroamérica, las cuales buscan pactar acuerdos de pureza de la cocaína y la logística para traficar los estupefacientes", aseguraron investigadores de la operación Agamenón.

Actualmente la Operación Agamenón cuenta con 656 uniformados de diferentes especiales para combatirla, hombres de la Dirección de Carabineros, Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dirección de inteligencia Policial Dirección de Tránsito y Transporte, Dirección de Antinarcóticos, Dirección Antisecuestro y Antiextorsión.

Lucha militar-policial

Antioquia, Chocó, Córdoba, parte de Sucre y Norte de Santander son los departamentos más afectados por el Clan del Golfo. Desde donde mueven sus operaciones criminales (narcotráfico, secuestros, extorsiones, desplazamientos, homicidios y minería ilegal).

El director de la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, el general Fabio López, aseguró que la operación Agamenón, que está bajo su cargo ha sido efectiva en la lucha contra esta organización criminal.

"Nunca será una batalla perdida. Los resultados son gigantes, son buenos resultados, sino se hubiera hecho esa estrategia como estaría esa estructura de fortalecida, el solo hecho de que les hayamos capturado 3493 integrantes, es un buen trabajo. Lo que pasa es que hay unos integrantes que se mantienen activos en esa organización"

El general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División, responsable de la seguridad reconoció los alcances de esta organización.

"El Clan del Golfo es una estructura organizada, que tiene estructura armada, de finanzas, estructuras de cabecillas y esos tres subsistemas ahí es donde nosotros focalizamos nuestro esfuerzo. Ese Clan del Golfo hace presencia en los tres departamentos y hace presencia en 104 municipios", señaló el general Ramírez.

Frente a los resultados operacionales de este año contra el Clan del Golfo, dijo "hemos generado 475 capturas, 29 sometidos a la justicia, hemos recuperado 24 menores de edad, tenido 40 combates y 10 muertos en desarrollo de operaciones militares".

El Clan del Golfo, ¿una guerra fallida?

Para expertos en conflicto armado y defensores de derechos humanos, el tema del Clan del Golfo es más complejo de lo que se cree, debido a que esta estructura recoge todo lo que fue el fenómeno paramilitar en el país, luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

Así opinó Néstor Rosanía, experto en conflicto armado. "El Clan del Golfo es toda la disidencia del paramilitarismo fundamentalmente, después de la desmovilización de las Autodefensas, la desmovilización de la base no fue tan grande como se pensaba, se reunificaron y lo que vimos es que ya no tiene un discurso político sino una actividad criminal"

Y aseguró que alias 'Otoniel', el jefe máximo del Clan del Golfo es solo una figura, que si llega a ser capturado o muerto en operaciones de la fuerza pública no quiere decir que sea el fin de esta estructura.

"El Clan del Golfo no es una organización piramidal jerárquica como lo fueron las Farc, los paramilitares o el ELN, es una organización descentralizada y eso lo hace difícil de combatir porque no tiene un mando único, no hay nadie que ordene como jefe las acciones, lo que tenemos son pequeñas células a nivel nacional que no se conocen unos con otros, que operan bajo una franquicia que se llama Clan del Golfo".

Pero, en los territorios ¿cómo es vivir con el Clan del Golfo?

Óscar Zapata es defensor de derechos humanos en Antioquia y asegura que la vida es de constante miedo y temor en las regiones donde hace presencia esta organización narcotraficante.

"A este grupo lo denominamos paramilitar, un grupo para estatal que ejerce control en por lo menos el 90% del departamento (Antioquia). Sabemos que después de la desmovilización de las AUC, otros grupos evolucionaron o emergieron hasta consolidarse las mal llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, o Clan del Golfo"

Señaló Zapata que esta organización aplica los mismos métodos de terror con los mismos mandos de las extintas AUC. "En algunos sitios hemos logrado identificar posibles alianzas entre actores civiles y militares y estas estructuras lo que les permite su fácil movilización, consolidación territorial y expansión como sucedió en la época de las AUC".

Sometimiento a la justicia ¿la solución?

Para Néstor Rosanía, lo posible que suceda, es que si hay un proceso de sometimiento a la justicia solo accedan los cabecillas, y la base siga delinquiendo bajo otro nombre y la historia se volverá a repetir.

"Como no tienen una cohesión total, los que terminarán desmovilizándose serán las cabezas simbólicas, cabecillas cercanos y el resto de la organización no sufrirá un impacto como sucedió con el cartel de Cali, que se sometieron a la justicia, pero la base terminó formando lo que es el cartel del Norte del Valle".

Autoridades, expertos y defensores de derechos humanos coincidieron que mientras exista el negocio del narcotráfico, el Clan del Golfo será un nombre más de la larga lista de organizaciones criminales que se forman en el país para disputarse este negocio criminal, que imprime a diario decenas de muertos.