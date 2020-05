TikTok se alza como la red social favorita en tiempos de covid-19

TikTok se ha convertido en la red social favorita de los menores, que le dedican casi el mismo tiempo que a YouTube durante el periodo de confinamiento derivado de la pandemia del COVID-19, según el estudio 'Apps y nativos digitales: la nueva normalidad' de Qustodio.

La investigación publicada este miércoles incluye el análisis de los hábitos 'online' anónimos de 60.000 familias voluntarias con hijos entre los 4 y los 15 años, que residen en España, Reino Unido y Estados Unidos (EE.UU.).

Las conclusiones del estudio, que cubre el periodo febrero de 2019 a abril 2020, apunta que YouTube es plataforma preferida de vídeos 'online' (siete de cada diez niños lo utilizan) y es la segunda plataforma más usada para ver vídeos en televisión, después de Netflix.



En este sentido, el informe señala que el consumo de vídeos en YouTube entre los menores ha aumentado un 50% de media desde mayo de 2019, siendo los niños los que más tiempo pasan en esta plataforma, alrededor de un 20% más que las niñas.



Antes de la crisis sanitaria, los menores pasaban una media de 86 minutos diarios (Estados Unidos), 75 minutos (Reino Unido) y 63 minutos (España) viendo vídeos en YouTube. Durante los meses del confinamiento (marzo-abril) el tiempo ha aumentado hasta 97 minutos (Estados Unidos), 83 minutos (Reino Unido) y 75 minutos (España).

En relación con la franja horaria de más uso de la plataforma, el estudio destaca que la "hora punta" se produce durante el día, es decir, en horario escolar, y no durante las horas de ocio.



*USO DE LAS REDES SOCIALES*



Respecto al uso de las redes sociales por parte de los menores hasta febrero de 2020, las más populares eran Instagram, TikTok y Snapchat, seguidas de Facebook y Pinterest. En España, uno de cada dos menores tiene perfil en Instagram.



Sin embargo, con la crisis del COVID-19, TikTok ha pasado al primer puesto en cuanto a número de seguidores en los tres países, dejando a Instagram en segunda posición. TikTok se ha convertido en la plataforma de video social preferida de la mayoría de los jóvenes durante el confinamiento.



De este modo, la investigación revela que, durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, los menores pasan una media de 75 minutos al día en YouTube y 71 minutos en TikTok.



En cuanto al tiempo que pasan los menores en redes sociales, el informe estima que en el último año ha aumentado en torno al 100%, llegando hasta un 200% durante los meses de cuarentena en estos países.



Entre las apps en las que más tiempo pasan destaca TikTok, ya que su tiempo de uso en todos los mercados casi se ha duplicado en nueve meses. Los menores pasan en TikTok una media de 82 minutos diarios, siendo la red social en la que más tiempo pasan los menores en EE.UU. y Reino Unido. En España, Instagram lidera en cuanto al tiempo de uso.



Sobre la utilización que hacen los menores de los videojuegos, el informe indica que Roblox es el más popular entre los niños de EE.UU. y Reino Unido, y también el más bloqueado por los padres. En España este juego ocupa el cuarto puesto en popularidad, por detrás de Brawl Stars, Clash Royale y Clash of Clans.



Además, el estudio sostiene que ha aumentado la cantidad de tiempo que pasan jugando aquellos que ya lo hacían antes: de 52 a 69 minutos al día en EE.UU., de 56 a 70 minutos en Reino Unido y de 66 a 81 minutos diarios en España. Juegan más durante las horas de horario escolar.



En relación con las apps educativas, Google Classroom sigue ocupando el primer puesto en EE.UU. y España con un importante crecimiento y se ha colado muy cerca de Show My Homework, líder del mercado en Reino Unido. En España el tiempo de uso por parte de los menores es de 15 minutos diarios, frente a los 10 de EE.UU. y Reino Unido.