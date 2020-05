Atracciones del centro de la Florida inicia su apertura

Algunas de las principales atracciones del Condado de Polk como Westgate River Ranch, el Safari Wilderness, Bok Tower Gardens y Legoland Florida Resort han iniciado su proceso de reapertura recibiendo a los turistas y visitantes con todas las medidas de salud y seguridad necesarias para evitar la propagación del covid-19.



A Westgate River Ranch que está operando desde el pasado 22 de mayo y el Safari Wilderness Ranch que también está operando y se han estado haciendo algunos safaris en los que se permiten que las personas conduzcan sus propios vehículos, se suman Legoland Florida Resort y Bok Tower Gardens que anunciaron su apertura para el próximo 1 de junio de 2020.



Teniendo en cuenta que la salud y la seguridad de los visitantes y empleados son primordiales, el plan para la reapertura de cada uno de estos lugares incluye ingreso de visitantes controlado, pagos sin efectivo, prácticas de distanciamiento social y limpieza y desinfección de las áreas frecuentemente.

Sismo de 5 grados en la escala de Richter en provincia costera de Ecuador

UE pide a EE.UU que reconsidere su decisión de romper con la OMS



Para tener un mejor control en el ingreso de los visitantes, se les ha recomendado que revisen los sitios web antes de su llegada para obtener un resumen completo de los procedimientos de ingreso y utilización de las atracciones, así como detalles sobre las medidas de salud y seguridad que se han adoptado para beneficio de todos. Los tiquetes se deben reservar con anticipación en línea, cuando sea posible.



En el caso de Legoland Florida Resort, los visitantes deben realizar los pagos en el lugar utilizando una tarjeta de crédito o débito, ya que el efectivo ya no será aceptado en la propiedad y los huéspedes que experimenten cualquier síntoma relacionado con covid-19 deben abstenerse de visitar el Resort.



El parque funcionará al 50 por ciento de su capacidad. Todos los empleados y visitantes deberán someterse a controles de temperatura no invasivos. Aquellos con una temperatura de 100.4°F (38°C) no se les permitirá la entrada, ni a los de su grupo.



Todos los empleados llevarán máscara facial y se proporcionarán máscaras de cortesía para alentar a todos los huéspedes, de tres años en adelante, a hacer lo mismo. La señalización para niños en todo el parque ayudará a recordar a los huéspedes las recomendaciones de distancia social y las prácticas de higiene. Se han agregado más de 200 estaciones de desinfección de manos en todo el parque.



El encuentro y saludo con los personajes del parque y algunas atracciones específicas se suspenderán al momento de la reapertura.



Junto con la reapertura del parque y el parque acuático, el nuevo Legoland Pirate Island Hotel se estrenará el 1 de junio. Las reservas están disponibles para viajes después del 1 de junio para Legoland Pirate Island Hotel y Legoland Hotel.