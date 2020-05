Colombianos atrapados en Nueva Zelanda piden ayuda para retornar al país

Aproximadamente 40 colombianos, en su mayoría estudiantes, se encuentran atrapados en Nueva Zelanda, y debido a que sus motivos para viajar eran momentáneos, el cierre de fronteras que causó el COVID-19, implicó que sus visados se vencieran en algunos casos; lo cual, entre otras, les dificulta actualmente conseguir un medio para sostenerse.

"Como se nos venció la visa de estudiantes y no nos cubrió la extensión que dio el Gobierno neozelandés, nos tocó tramitar una visa de turistas que no nos permite trabajar. Se nos están agotando los recursos; somos muchos los que vivimos esta situación de angustia porque realmente no podemos sostenernos más acá", aseguró la estudiante Laura Rodríguez.

Por su parte Eliana Ballesteros, otra colombiana atrapada, explicó que "llevamos tres meses encerrados y la ayuda que hemos sentido del Gobierno colombiano es la empatía del consulado de acá. Pero, la Cancillería como tal nunca nos ha dado un apoyo. Al parecer esta semana darán, no a todos, una ayuda para mercados; sin embargo, como Nueva Zelanda es un país tan costoso, un apoyo en pesos solo dura una semana".

Ante esto, Rodríguez reconoció que "esta nación ya está sana; no hay casos registrados actualmente. La vida se acerca a la normalidad y damos gracias a Dios por eso. Pero realmente deseamos regresar a Colombia porque la vida acá es muy costosa y no tenemos cómo subsistir".

Por ello, Eliana complementó que "aunque ya se superó el virus, realmente tuvo un impacto en la economía. Ahorita solo le están dando prioridad en los trabajos a las personas residentes; los latinos siempre vamos a estar de lado. Por eso, solicitamos al Gobierno nuestro derecho de regresar a casa. Todos nuestros recursos están allá; estamos viviendo de dineros prestados".

Según comentaron las estudiantes, a esa situación deben incluirle sí o sí el traslado a Australia, que en pesos colombianos sería de al menos $1.500.000 adicional. Esto, para llegar a un territorio que les permita viajar de regreso.

"Habrá un momento en el que no podremos hacer absolutamente nada, y vamos a tener que hacer como otros compatriotas en otros países e irnos a vivir al aeropuerto", lamentó Ballesteros.