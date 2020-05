Las confesiones de Bacca: problemas en el Milan y ‘ojitos’ al Sevilla

Carlos Bacca ha tenido una importante trayectoria por el fútbol europeo, estrenándose en el 2012 con el Brujas de Bélgica hasta llegar al Villarreal, donde se desempeña actualmente. Sin embargo, el delantero colombiano confesó dos realidades que vivió cuando pasó por las filas del Sevilla y el A.C Milan, en lo que por un lado definiría como el mejor momento de su carrera y por el otro un club con muchos problemas.

En diálogo con 'Solo el Sevilla', de SFC Radio, Bacca aseguró que su paso por el Sevilla le trae gratos recuerdos y que, si bien llegó con mucha ilusión al Milán en el 2015, las sensaciones nunca fueron las mismas: "He pasado a un club grande como el Milán, pero no vivían con la misma pasión el fútbol, o sea no se vivía esa pasión con la que vive el sevillismo", y añadió que el Milan es un equipo "con muchos problemas, a día de hoy los siguen teniendo".

Cunado llegó al Villarreal, el colombiano reconoció que tuvo un buen comienzo, sin embargo, con el paso del tiempo su situación no mejoró: "Empecé bien, disfrutando, pero ahora en el último año no estoy jugando". En la presente temporada de LaLiga Santander, Bacca ha disputado 12 partidos, marcando tan solo un gol.

Dentro de algunos recuerdos en el Sevilla, se le preguntó por la consecución de la Europa League 2015, en cuya final el colombiano marcó dos goles: "Lo tengo grabado en mi memoria y en mi corazón. Guardo los momentos previos, los goles, los momentos de tensión, la vuelta a Sevilla…es algo muy lindo que se te queda marcado para siempre", precisó sin antes dejar en claro que "se puede decir que completos los dos años que estuve en Sevilla, tanto dentro del campo como fuera, fueron para mí los más lindos que he vivido a día de hoy".

En sus dos temporadas con el Sevilla (2013-2015), Bacca jugó 108 partidos en todas las competiciones, marcando 49 goles y sirviendo 22 asistencias.