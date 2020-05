"Hoy, en Nacional, estoy donde quería estar": René Higuita

El histórico portero colombiano, René Higuita, fue uno de los invitados en los micrófonos del VBar Caracol, donde se referió al regreso del fútbol colombiano, memorias de su carrera profesional y las funciones que ahora desempeña en Atlético Nacional, donde, según recalcó, siempre soñó llegar.

En cuanto al regreso del fútbol colombiano, René considera que ya es momento de avanzar siguiendo todos los protocolos de salubridad y las limitaciones que estos puedan conllevar: "Ya es hora, para nosotros es iniciar este torneo después de un determinado tiempo con algunas restricciones que van a haber por la seguridad, por la salud y la vida mientras van encontrando mejoras en esta pandemia", precisó.

Si algo caracterizó a Higuita fue su personalidad no solo en el arco, sino fuera de él, convirtiéndose en un arquero líbero e incluso en un gran cobrador de tiros libres y penales. Sobre varias de las jugadas en su carrera deportiva, el ‘Loco’ asegura que no puede quedarse con una en particular:

"Con todas las jugadas creo que me identifico, yo creo que como somos humanos no somos perfectos. El gol que se le hice a River Plate, algunos con el escorpión; y otros que yo creo que no gustan y de pronto a veces hasta con rabia con el gol que me hizo Roger Milla en el gol del Mundial Italia 90", puntualizó.

Atlético Nacional ha sido su lugar en el mundo, según explicó, pues desde que empezaba su carrera ta tenía claro dónde quería estar: "Mi sueño siempre era llegar a Atlético Nacional. Cuando me preguntaban decía: 'yo quiero ser para Nacional lo que Di Stéfano fue para Real Madrid’. Y agregó que, hoy en día, se mantendrá vinculado al equipo: "Hice un contrato por dos años inicialmente, con la posibilidad de que sea un contrato indefinido".

Luego de tantos años, Higuita reconoció que las actividades sociales y administrativas e incluso trabajo con los porteros en las divisiones menores que desempeña en el club responden a lo que él siempre buscó tras el retiro: "Ahora estoy en el puesto que siempre quise. No tengo sino agradecimiento por Atlético Nacional que me ha dejado cumplir este sueño", concluyó.