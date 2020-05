"Con Pékerman hicimos nuestros dos mejores mundiales": ‘Roca’ Sánchez

Sin duda alguno uno de los valuartes y queridos jugadores colombianos en la última década, su entrega y la potencia física y orden en el mediocampo se convirtieron en un sello en los grandes éxitos de la Selección Colombia. Carlos ‘La Roca’ Sánchez, hoy jugador del West Ham de Inglaterra, habló en exclusiva con El Alargue de Caracol Radio.

Son muchos los momentos que guarda Carlos Sánchez en el fútbol, sin embargo, uno que particularmente le dolió fue en el partido inaugural del la Copa del Mundo Rusia 2018 contra Japón: "A mí me expulsan en el Mundial y la pasé muy mal. Pero en el triunfo contra Polonia lo primero que hizo el ‘profe‘ [Pékerman] fue dedicarme el triunfo a mí, fue un regalo que nunca podré olvidar", aseveró.

Esa recuerdo, una mezcla agridulce, le serviría para explicar que, en varias ocasiones, es muy radical y deja a un lado los buenos momentos que se han entregado dentro del campo: "A veces las personas no tienen memoria, en ese momento fui el villano. En ningún momento sentí culpa, fue algo fortuito".

Adicionalmente, Sánchez explicó que parte de los éxitos que ha cosechado en la vida surgieron por soñar y trabajar fuerte: "Uno de niño tiene sueños, desde chiquito fui muy dedicado. Nunca nadie me despertó para ir a entrenar, me gustaba y lo disfrutaba". Y agregó: "La vida es de oportunidades, uno tiene que estar preparado para cuando llegan. Hay que prepararse siempre, eso es lo fundamental"

Curiosamente, ‘La Roca‘ nunca jugó en el fútbol colombiano, pues debutó en River Plate de Uruguay en el año 2005: "Siempre soñé con jugar en Colombia e irme al exterior, pero se dio la oportunidad en Uruguay y la agarré". ¿Y jugará en Colombia?: "No diría que no, pero en estos momentos no estamos pensando en volver a Colombia. Sin embargo nunca se sabe", aclaró.

Finalmente, en cuanto a la actualidad en la Selección Colombia actualmente, reconoció que "está en un proceso de recambio, desde mi punto de vista hay que hacerlo pero progresivamente", y no cerró la puerta a una posible convocatoria en el futuro: "Me preparo como siempre para aportar cuando pueda", concluyó.