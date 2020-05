Sudamérica sería el nuevo epicentro de la epidemia, según OMS

El director del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, se refirió a la evolución de la epidemia en la región y dijo que "en cierto sentido Suramérica se ha convertido en un nuevo epicentro de la enfermedad, pues se ha visto un numero creciente de casos, aunque Brasil sigue siendo el caso más grave".

Brasil ha reportado más de 20.000 muertos por la epidemia y supera los 310.000 casos confirmados. Aunque debido a la baja capacidad de pruebas, se estima que las cifras reales serían mucho mayores.

Este miércoles, el Ministerio de Salud brasileño extendió su recomendación sobre el uso de la cloroquina a los casos leves de COVID-19, por pedido del presidente Bolsonaro.

La decisión, según expresó Ryan, no es respaldada por la OMS, puesto que: "las evidencias clínicas no respaldan el uso de este medicamento y no se recomienda al menos hasta que no se tengan resultados claros de los ensayos clínicos".

El jefe del equipo de emergencias también recalcó que, la actual situación en la amazonia es preocupante. Pues, presenta una elevada tasa de propagación con un promedio de 490 contagios per capita.