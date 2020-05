Gobernador de Arauca dice que contrato de eventos no tuvo efecto jurídico

Se realizó la audiencia de manera virtual en la que la Procuraduría le preguntó al gobernador José Facundo Castillo sobre el contrato por $570.600.000 con la Corporación Cultural Cabalgando para apoyar la difusión de la cultura, mediante la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte. Contrato denunciado por Caracol Radio.

La defensa del Gobernador de Arauca señaló que el contrato por el cual se le investiga no tuvo efecto jurídico y que su cliente actúo de buena fe.

El abogado Iván Gerardo Jácome señaló que el Gobernador dio por terminado ese contrato, no por reconocer la inconveniencia sino en la buena fe de las actuaciones del mandatario en medio de la situación por la pandemia.

Dijo además que no tuvo un efecto jurídico y que el gobernador no tenía funciones en la ejecución y que por eso no incumplió la función precontractual.

"No se puede hablar de conductas graves si no está comprobado que dentro del ámbito de las funciones se encuentra alguna actividad que tenga como deber (el gobernador) y que sea la que ate al funcionario a velar por el cumplimiento de los principios de contratación", dijo el defensor.