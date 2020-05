Inicio la era del ‘Fútbol-asepsia’: Así fue el primer partido en Surcorea

Jeonbuk se impuso hoy por la mínima a Suwon en el primer partido de la temporada de la liga surcoreana, que ha comenzado a disputarse con dos meses de retraso y sin público debido a la pandemia de coronavirus.

Desde el preámbulo hasta el pitido final, el partido se sintió raro y especial. Cuando Jeonbuk salió del túnel, los jugadores de Suwon le hicieron pasillo de honor como campeón de la temporada anterior, aquella que concluyó en diciembre.

Eso fue poco antes de que el coronavirus pusiera el globo patas arriba, obligara a cancelar el fútbol en medio mundo (salvo contadas excepciones como Bielorrusia, Nicaragua o Turkmenistán) y comenzara a redibujar el peculiar modo en que las competiciones deportivas se van a empezar a disputar en los próximos meses.

A este singular campo de pruebas futbolístico visto hoy en Corea del Sur promete seguirle pronto los pasos la Bundesliga alemana y posiblemente otros grandes torneos como La Liga española.

No fueron solo las gradas vacías o ese desgañite de los jugadores sobre la cancha que suele escucharse cada vez que un partido tiene que disputarse a puerta cerrada: los pequeños detalles contribuyeron a ahogar buena parte del regocijo.



Y es que tras el pasillo de honor, no hubo apretones de mano entre jugadores, una de las nuevas reglas no escritas en la liga surcoreana, que pide ahora a sus futbolistas que eviten celebrar los goles en grupo, que conversen de cerca o que se encaren, algo así como pedirle al fútbol que sea un poco menos fútbol.

Cada tanto, la megafonía del estadio reprodujo los cánticos de la afición del equipo de casa para animar a los jugadores, de seguro descolocados cada vez que echaron la vista a los banquillos, donde el uso de mascarillases ahora obligatorio.

El ariete Lee Dong-gook, que a sus 41 años es toda una leyenda local con 158 dianas que lo acreditan como máximo anotador histórico de la K League. Fue su olfato el que acabó destrabando el partido a ocho minutos del final, cuando peinó de cabeza en el primer palo un córner pésimamente defendido por Suwon. Varios jugadores de Jeonbuk se acercaron a celebrar, pero tampoco llegaron a apelotonarse.