La sanción más dura: figura del City pone en duda su continuidad

La suspensión del Manchester City por dos años de la UEFA Champions League ya comenzó a traer problemas para el equipo, pues, al parecer, una de sus figuras saldría a raiz de esta sansión que, recordemos, fue impuesta por presuntamente incumplir el ‘fair play financiero’.

Se trata del belga Kevin De Bruyne, una de las piezas fundamentales para el equipo de Pep Guardiola, quien esto dijo en diálogo con Mundo Deportivo: "Puedo aguantar un año aún sin Champions, dos es mucho tiempo. El club nos ha dicho que va a recurrir y están seguros de que han hecho las cosas bien. Si dicen eso, les creo. Ahora hay que esperar y ver qué ocurre. Cuando la decisión sea en firme analizaré la situación", precisó.





¿La continuidad de Guardiola en el banco podría afectar su decisión? No. De Bryune fue claro en que su determinación por mera autonomía. "Creo que Pep se quedará hasta el año que viene. Ya veremos si renueva. Pero no seguiré o no en función de su decisión. He trabajado con otros entrenadores y me adaptaré a quien venga después de Guardiola", concluyó.

Recordemos que en lo corrido de la temporada 2019-20 de la Premier League, el belga, quien tiene contrato con el City hasta el 2023, ha disputado 25 de los 26 partidos como titular, marcando 8 goles y sirviendo 16 asistencias.