"Podrían desaparecer 25 o 30 clubes": preocupación en el fútbol argentino

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, fue claro respecto al difícil futuro que le puede deparar al fútbol argentino en caso de que no se tomen las decisiones correctas, y con ello, aplaudió la más reciente decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de anular los descensos durante las próximas dos temporadas.

Adicionalmente, criticó a los jugadores que han estado reclamando por las afectaciones económicas: "La quita de los descensos es la única manera de acomodar los presupuestos. Estamos en la obligación de que los clubes sigan de pie. Para mí, si no tomamos este tipo de determinaciones podrían desaparecer 25 o 30 clubes", precisó en declaraciones para el diario Clarín.

En torno al pago de salarios en Lanús, el presidente explicó que "va a ser complicado", no obstante, añadió que, a diferencia de otros clubes, el suyo se está sosteniendo: "No estamos pagando aportes, proveedores, servicios... Y eso que nosotros estamos bastante ordenados; pero esto no nos pasa de costado, nos pega de lleno".

Finalmente, para aliviar las deudas con los jugadores, Russo afirma haberle enviado una propuesta a Claudio Tapia, presidente de la AFA: "Le propuse a Tapia que los clubes que tengan problemas de deuda con jugadores, cuerpo técnico, deudas bancarias o impositivas, no puedan incorporar. Al no haber descensos, no van a tener presión. Los tipos que deben, primero tienen que pagar lo que deben", concluyó.