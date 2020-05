Inician ensayos clínicos con plasma en pacientes no críticos de covid-19

Caracol Radio conoció que la próxima semana, expertos e investigadores de las Universidades Rosario, CES, el Instituto Distrital de Ciencia y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, iniciarán los ensayos clínicos con “Plasma de Convaleciente” en pacientes graves, pero no críticos con covid-19 en el país.

Colombia tendrá 1’200.000 pruebas de COVID para el trimestre mayo - julio

De acuerdo con Juan Manuel Anaya director del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad del Rosario, el estudio consiste en extraer el plasma o contenido NO celular de la sangre, de pacientes que se han recuperado tras contagiarse del covid-19, e inyectarlo de manera intravenosa a personas que se encuentran en su etapa grave.

“Lo que nosotros vamos a hacer no es nada nuevo, pues se hace en muchas partes del mundo. Lo único novedoso que nosotros hemos aportado al estudio de “Plasma de Convaleciente”, es que lo vamos a ensayar de manera controlada; es decir a un grupo de pacientes le vamos a dar plasma + el tratamiento convencional, y a otro grupo de pacientes le vamos a dar sólo el tratamiento convencional”, reveló el experto.

¿Cómo van los avances en las vacunas contra el COVID-19?

Este ensayo clínico, se hará durante 28 días en cada paciente. Pasado ese tiempo se sabrá a cuál de los dos grupos les fue mejor y si muestran o no alguna reacción a los dos tipos de tratamiento.

¿Cómo se escogerán los 90 pacientes en los que se hará el ensayo clínico?

Las personas que participarán en el ensayo clínico, serán escogidos a través de la metodología denominada Estudio Controlado Aleatorizado. Es decir, la selección de los dos grupos incluirá pacientes que están en diferentes etapas del covid-19 grave.

Coronavirus podría seguir en pulmones de pacientes recuperados: estudio

“Hemos decidido ofrecer este tratamiento y realizar este estudio en pacientes que están, graves, pero no críticos; es decir pacientes que están hospitalizados, que necesitan estar en el hospital, porque tienen mucha fiebre, no pueden respirar bien, pero todavía lo hacen por ellos mismos. Ósea no necesitan respiración asistida. A esos pacientes nosotros les vamos a pedir se beneficien del Plasma de Convaleciente”, afirmó Anaya.

UnitedHealth Group dona $2.000 millones para enfrentar el COVID-19

Vale la pena anotar que, en caso de que, con este ensayo clínico, se demuestre la eficacia del proceso, y su efecto sobre el coronavirus. Se podría instituir como tratamiento inicial para pacientes hospitalizados no complicados con la pandemia. Reduciendo de esta forma la morbi-mortalidad, disminuir la estadía en los hospitales y clínicas; además de reducir el uso de ventiladores y por ende de las Unidades de Cuidado Intensivo.