FIP registró 10 actos violentos del ELN durante su anuncio de cese al fuego

Luego de que el ELN anunciara, por la pandemia, un cese al fuego unilateral activo por un mes, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), reportó en su base de datos de acciones del conflicto, 10 hechos violentos en los que se vio envuelta esta guerrilla durante su anuncio de cese al fuego, destacando lo ocurrido en Chocó y Nariño, en las primeras semanas del mes.

Juan Carlos Garzón, director del área de Dinámicas del conflicto, explicó además, que "desde 1987 el ELN ha declarado varios ceses al fuego de este tipo, pero rara vez terminaron abriendo el dialogo con el Gobierno nacional. Y en esta ocasión, no se reactivó el dialogo por varias razones".

"Primero, no incluyó una nueva propuesta de negociación. Segundo, el Gobierno ha señalado las condiciones, pero no tiene una oferta negociadora; tampoco respondió al llamado del Secretario General de las Naciones Unidas (António Guterres), al cese al fuego. Por último, no fueron claros los incentivos para que las partes hagan un enfrentamiento", completó.

Sin embargo, advirtió también Garzón, "la pandemia puede tener un efecto shock imprevisto para la confrontación armada. Si se expande, puede alterar por completo las dinámicas del conflicto. Una amenaza que no conoce ni fronteras ni ideología puede propiciar colaboraciones nunca imaginadas. El ELN podría reactivar el cese respondiendo a las demandas de la Iglesia y la sociedad civil, el Gobierno también podría realizar gestos de confianza, e incluso, otros grupos se podrían unir a la tregua".