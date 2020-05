Desde el Congreso piden reanudar el fútbol colombiano

Como una medida para hacer más llevadero el aislamiento obligatorio, la representante del Centro Democrático, Margarita Restrepo, pidió al Gobierno que estudie la posibilidad de reanudar el torneo de fútbol colombiano, a puerta cerrada y con transmisión de radio y televisión abierta, asegurando que podría ser beneficioso para reducir la tensión que genera el confinamiento.

"Es necesario que, de manera paulatina, vayamos reactivando distintas actividades económicas, deportivas y recreativas. Pasará mucho tiempo para volver a los eventos sociales y a las reuniones masivas, pero es prioritario garantizar espacios de esparcimiento y diversión al pueblo colombiano", señaló la congresista.

Sin embargó. también aclaró que "las medidas preventivas deben tomarse; las pruebas periódicas cada 72 horas, por ejemplo, para jugadores y cuerpo técnico. Tener protocolos para realizarse con normalidad el juego, pero con unas medidas adecuadas que permitan que el roce del juego no afecte a los jugadores".

Por tal razón, concluyó que "el fútbol, en particular, es importante desde el punto de vista deportivo, cultural, social y económico. No podemos olvidar que 50.000 familias dependen de esta actividad. No se puede suspender y por eso quiero hacer un llamado al ministerio de Deporte y al de Salud, para que revisen lo importante que es darle al pueblo esta noticia".