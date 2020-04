Desde partido de la U piden renuncia de presidente de Finagro

Durante una sesión virtual en la Comisión Quinta del Senado a la que asistieron varios funcionarios como el ministro de Agricultura y el presidente del Banco Agrario, desde la U, partido de gobierno, congresistas de esa colectividad pidieron la renuncia al presidente de Finagro, Dairo Estrada, luego de mostrar varios reparos a la distribución que se le ha dado a las líneas de créditos especiales.

La senadora de ese partido, Maritza Martínez, lanzó duras críticas contra el directivo de esa entidad y aseguró que las líneas especiales de crédito que han surgido producto se la pandemia por el coronavirus, no se pueden perder en comercializadores e indicó que " no se pueden otorgar a quienes son importadores de alimentos"

Y agregó que debe haber una responsabilidad política por la forma en que se ha dado la asignación de los créditos.

"Cómo es posible que haya salido primero La Plata sin si quiera fijar o establecer los criterios de la asignación. Esto debería generar responsabilidad. Yo sí creo que el presidente de Finagro debería irse, debería tener la dignidad de presentar su renuncia o que el presidente se la exija", manifestó la senadora Martínez.

El senador José David Name, aseguró que Finagro no le llegó al pequeño agricultor, sino que habría beneficiado a los grandes agricultores del país.

"Si usted fuera serio, doctor Dairo, si usted aceptara la responsabilidad política, hoy mismo presentaba su renuncia. Y llamo a los órganos de control y a la Fiscalía, porque realmente a las personas que tienen que investigar, no es al señor ministro, que no va a esas juntas directivas, sino a la doctora Marcela Urueña, sino al doctor Dairo Estrada. Sea serio y renuncie", manifestó Name.

Minutos antes el presidente del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, Dairo Estrada, explicó que en las líneas especiales de crédito se debe garantizar que el 40% de los recursos vayan a los pequeños productores.

"En la línea Colombia Agro Produce que se inició con $50.000 millones, tenemos una asignación de recursos que establece una bolsa para pequeños productores de $20.000 millones, una bolsa para medianos productores de otros $20.000 millones y una bolsa para grandes productores que es de $10.000 millones. De esas bolsas claramente el 80% está garantizado que vaya para pequeños y medianos productores", indicó Estrada

Y agregó que al 28 de abril los créditos registrados en Finagro "representan 2980 operaciones. De esas 2980 operaciones, se dividen de la siguiente manera: 2206 operaciones, son operaciones de pequeños productores, 707 operaciones de medianos productores y 67 operaciones de grandes productores. En valor de crédito tenemos 152.000 millones en grandes productores, 93. 618 en medianos productores y 20.849 millones en pequeños productores".