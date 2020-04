Esposa de Sebastián Villa denuncia ser maltratada por parte del futbolista

La esposa del futbolista colombiano Sebastián Villa, Daniela Cortés, denunció este lunes al jugador a través de sus redes sociales argumentando que ha sido víctima de agresiones físicas y psicólogicas.

De hecho, la cónyuge de Villa publicó algunas fotos y videos de los presuntos maltratos acompañados de un texto en el cual relata su situación actual: "Lamentablemente me toca hacer esto hoy,porque ya no aguanto más!! Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdone y perdone golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó. Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi Cuidad haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro", explicó en primer lugar.

Y agregó que, ante esta situación, le está solicitando al futbolista de Boca Juniors y a sus representantes que la dejen retornar al país para estar con su familia: "No entiendo una persona “profesional” como es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica amenazar y humillar,siento un dolor muy grande tener que estar en un país que no conozco y donde estoy sola sin Mi familia y no poder viajar y salir corriendo con miedo que pase algo con mi vida y la de mi familia.