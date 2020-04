Pandemia podría generar avalancha de divorcios: expertos

Los efectos del aislamiento por el Covid-19 ha generado demasiadas repercusiones que atraviesan todos lo planos, desde lo económico a lo social, y uno de ellos es el de las relaciones de pareja.

Caracol Radio consultó la opinión de especialistas sicología y en materia penal y coincidieron en que el aislamiento podría desencadenar en una avalancha de divorcios tan pronto se supere la cuarentena.

La sicóloga experta en relaciones de pareja Gloria Hurtado, dijo que uno de los temas cruciales que podría generar un divorcio en tiempos de coronavirus sería la saturación.

"Hay una ley natural que se llama la saturación. En época normal no vivimos las 24 horas al día con la pareja, pero con el aislamiento esto está sucediendo y esto puede estar demostrando a los unos y los otros que no se conocen lo suficiente, que se esté perdiendo el encanto porque uno de los dos ya no se perfuma, no se arregla, se vuelvan intolerantes, es decir todo va generando un desgaste", indicó.

Agregó, que hay que sumarle que en Colombia hay un problema de género muy fuerte y es que se considera que la casa es el hogar de la mujer y al estar todo el día encerrados, el hombre siente que perdió la libertad y el poder y trae consecuencia como que no ayuda con los deberes de la casa, se vuelve intolerante y violento.

Por su parte el exfiscal general de la Nación Guillermo Mendoza Diago, dijo que aunque los divorcios desde lo penal son multicausales, la violencia intrafamiliar es un factor decisivo para que las parejas decidan ponerle fin a la relación.

"La violencia intrafamiliar es de suma importancia hay que tener mucho y las autoridades judiciales deben investigar muy bien estos casos, porque la violencia intrafamiliar no solo se presenta de hombre a mujer sino viceversa, aunque en un nivel mucho menor", señaló Diago.

También dijo que el asilamiento si bien no se puede ver como el único factor por se una situación temporal, si puede servir como detonante a los problemas que con anterior traían las parejas. "El maltrato o la violencia intrafamiliar deja severas consecuencias no solamente físicas sino también sicológicas".

Por su parte la abogada Nataly López, experta en trámites de divorcio, indicó que en el país son varios los motivos por los cuales las parejas deciden terminar la relación y dijo que en la mayoría de los casos nunca llegan a un acuerdo y por eso acuden a las vías legales.

"De 10 matrimonios que se registran 4 terminan en divorcio. Por ejemplo, el año pasado se presentaron en el país más de 5 mil separaciones, siendo las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira donde mas se presentaron estos hechos", agregó.

Por último, López dijo que las causas por las cuales se separan mas los colombianos son hechos de infidelidad, celos, la falta de comunicación crisis personales e intolerancia.

Es de anotar que según medios de comunicación internacionales, en países como China, España, Italia y Argentina luego de levantar el aislamiento de manera progresiva se han presentado de manera masiva solicitudes de divorcios.