Colombianos varados en Ecuador denuncian que cónsul los tiene bloqueados

Son al menos 230 los colombianos que se encuentran varados en Ecuador, pidiendo ayuda humanitaria para volver a Colombia. De acuerdo con Andrés Martínez, uno de ellos, "todos tenemos distintas necesidades; unos esperamos la autorización para un vuelo humanitario que debemos costear, mientras que otros esperan poder regresar por tierra pues no cuentan con los recursos para costear un tiquete aéreo y por el tiempo se han ido quedando sin dinero; otros más, incluso, ya no tienen cómo subsistir acá".

"Llevamos un mes y es absurdo que las ayudas no lleguen; hay personas pasándola muy mal. Las respuestas de Cancillería no son claras ni dan soluciones concretas; los criterios para definir ayudas dejan mucho que pensar", aseguró Martínez, denunciando que la cónsul de Quito, Isaura Duarte," recibe mensajes, procede a leer y bloquea a cada persona que acude a ella en busca de ayuda".

De hecho, Caracol Radio pudo conocer más de cuatro casos en los que se evidenciaría el actuar de la funcionaria.

A propósito, una de las denunciantes, Nubia Forero, explicó que "nunca tuvimos ninguna respuesta de ella. En un primer momento llegaron los dos chulos en el primer mensaje enviado; verificamos nuevamente, le volví a escribir y solo le llegó un chulo. Además, ya no aparecía su foto, como si me hubiera bloqueado. Es el momento en el que no tengo ninguna respuesta ni de ella ni del consulado".

Lo propio señaló Mayerli Cárdenas, quien le escribió hoy 22 de abril. "Venimos pidiendo información a los consulados desde hace mucho y recibimos informaciones evasivas o ni siquiera responden. Le escribí para preguntarle cuándo estarían podrían autorizarse los vuelos humanitarios o los corredores viales. Lo hice a las 2:07 de la tarde, y las 2:19 me doy cuenta de que me ha bloqueado. Es bastante delicado porque se supone que ellos son los encargados de apoyarnos en Ecuador".

Según la Corte Constitucional, los funcionarios no pueden bloquear a los ciudadanos, pues están obligados a darles respuesta. Por ello Caracol Radio consultó a la cónsul Duarte, quien manifestó que a la gran mayoría, sino a todos los connacionales en Ecuador, se les ha respondido en los canales oficiales. Agregó, además, que allí a no se ha bloqueado a nadie y que, incluso, se responden las solicitudes hasta 10 veces por persona.

Sin embargo, la funcionaria no respondió directamente si desde el número al que se referían los denunciantes bloqueó a alguno de ellos. Por tanto, señalaron que dicho contacto no podía ser personal, ya que había sido entregado por la oficina del representante por los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, quien explicó que lo obtuvo de Cancillería.

Justamente, el congresista mencionó que "he recibido muchas quejas de ciudadanos sobre ella. Mal trato a quienes la contactan o no hay una respuesta. Por eso, he elevado las quejas a la Cancillería, pues son reiterativas. En momentos de crisis los servidores públicos deben dar ejemplo de buen comportamiento y atención al ciudadano".

