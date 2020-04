Así ven sectores políticos reactivación de la construcción y la manufactura

La reactivación de estos dos sectores de la economía, ha causado revuelo político en los diferentes partidos. Desde la Alianza, Antonio Sanguino, calificó la decisión como un acto de irresponsabilidad.

"Significa un inmenso riesgo toda vez que no hemos masificado las pruebas, no tenemos certezas de en qué estado se encuentra la curva de expansión la pandemia del coronavirus, no nos hemos preparado adecuadamente en materia de infraestructura hospitalaria y de unidades de cuidados intensivos y no hemos resuelto los problemas laborales y de bioseguridad del personal médico", aseguró el congresista.

El Senador Roy Barreras insistió en que el gobierno debe masificar las pruebas del COVID-19 y entregar de manera gratuita más de 50 millones de tapabocas.

"Lo que pedimos que ocurra es que los trabajadores colombianos, estamos hablando de 4 millones de personas y sus familias, puedan salir pero protegidos. Todavía hay tiempo para que hagan los millones de pruebas e identifiquen cuáles de esos 4 millones son asintomáticos o inmunes", aseguró el senador Barreras.

En el Centro Democrático el senador Gabriel Velasco aseguró que de manera responsable se escogió a dos sectores que son clave para la reactivación económica y que pueden cumplir con los protocolos de aislamiento seguro.

"Si tenemos los protocolos claros de protección, de aislamiento dentro de las empresas y las autoridades exigen a cada individuo la certificación por la empresa y el RUT donde trabajan en esos sectores, yo creo que podríamos ir empezando a lentamente a darle salud a la economía", explicó Velasco.

Gustavo Petro en su cuenta de Twiter aseguró: "no debe salir ni la manufactura ni la construcción; no es vital que salga su fuerza laboral. En la manufactura no habrá ventas ni exportaciones y la construcción no es necesaria para enfrentar la pandemia"

Y agregó: "Vamos a repetir el error italiano y español".